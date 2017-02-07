NBA》單場17次助攻 小皇帝名列史上13

詹姆斯(右)單場送出新高17次助攻，生涯總助攻次數名列史上第13。(美聯社資料照)

騎士7日中斷巫師7連勝，詹姆斯在正規賽的壓哨追平三分球是衛冕軍能夠在延長賽奪勝的關鍵人物，而且他整場比賽送出17次助攻，創下生涯新高紀錄，總助攻次數來到7227次，超越名宿藍尼威肯斯，名列史上第13。

此役之前詹姆斯的生涯助攻次數已有7201次，藍尼威肯斯的總助攻次數則是7202次，首節開打1分04秒詹姆斯即幫助洛夫投進三分球，追平了威肯斯，緊接著在剩下7分54秒切入禁區吸引包夾，詹皇立刻將球送給三分線外的厄文破網得手，成為史上第13人。

詹姆斯先前單場最高助攻次數是16次，2013年2月27日當時還效力於熱火，該役攻下40分、16助攻、8籃板。

詹姆斯下一步要超越的是現任雷霆助理教練莫里斯奇克斯(7392次)，兩人之間有著165次的差距，如無意外本季應可順利跨過這道門檻。

(中時電子報)