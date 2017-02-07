許厝學童是否回校 六輕專家會議今召開

雲林橋頭國小許厝分校遷校爭議再起。隨著2月13日開學日將來臨，國民健康署於（7）日中午召開相關會議，公布有關學童尿液與空氣檢測數據。環團質疑，成大教授李俊璋接過台塑計畫案，進行六輕研究恐不客觀，要求進場參與會議，現場一度爆發推擠衝突。

「抵制無良學者，抵制錯誤研究！」，國建署今日11時召開「六輕石化區隊附近學童之流行病學研究」第2次專家學者討論會議，彰化環保聯盟、綠色公民行動聯盟、台灣法律人協會、台灣健康空氣聯盟、彰化健康空氣聯盟等逾12個環團，一早聚集於國建署大門進行抗議活動。

環團指出，國衛院102~105年執行「六輕石化工業區對附近學童健康影響」研究，發現距離六輕VCM及PVC廠0.9公里的橋頭國小許厝分校，TdGA濃度高於其他三所國小，但國建署委託李俊璋研究去年9~12月的尿液檢驗，期間9月六輕VCM廠歲修停，10月才恢復運作，但學童尿液中TdGA濃度反而暴增，因此家長要求讓學童返回分校就讀。

環團認為，距離石化工業，反而毒害愈少根本完全不合理，研究方法有諸多疑點及疏漏，這也顯示研究方法是可以操控的，讓研究結果對六輕有利，也讓學生暴露於高風險區域，台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民認為，李俊璋應該迴避利害關係，並且深切檢討。

本次受邀於專家會議之列的，環球科技大學環境資源管理研究所長張子見說，國衛院的研究，已將吃感冒藥等影響因素都排除，但成大的研究中並無將這些因素排除，距離六輕遠近，最重要的關係是汙染物的濃度，但也沒有相關數據，所以並無釐清問題，這樣的情況下，這樣的研究難以被信服，用這樣的結果進行重大決策，是相當大的風險。

環團與國建署斡旋，要求共同進入專家會議表達意見，最後國建署同意讓環團揀選10位代表，但進入國建署後，10位代表是被安排至小房間看視訊會議，而非進入專家會議共同表達意見，環團因此不滿，再度回到國建署大門，持續進行抗議行動。

(中時)