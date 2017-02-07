統聯漲價方案藏玄機 民眾比預期漲幅再多付1成

統聯2／13漲價前後長途路線價格漲幅比較。(張家豪翻攝)

統聯客運昨宣布下周一起漲價，主要路線平均漲幅2成，但事實上漲價方案暗藏玄機，往後於同一時間搭車，民眾可能會比預期漲幅，再多付1成車資。原因在於，國道客運票價又分原價、優惠及促銷等時段，價格漸降，而此波統聯調整，票價較貴的原價時段增加61小時、較便宜的優惠時段減少49小時、促銷時段減少17小時，一來一往形成要付更多票價。

以台北到高雄路線舉例，統聯舊制原價時段僅周五17:00-21:00及周日14:00-21:00，計11小時；新制改為周五12:00至周日24:00、周一00:00至12:00，計72小時，以台北民眾搭乘周五晚間9點至12點車次到高雄，或周日從高雄搭乘夜班車回台北，本皆為優惠時段，原票價470元，漲至530元，漲幅12.7%，但事實上該時段改適用原價時段，調漲後為580元，民眾從多付60元增為110元，漲幅達23.4%。

另外，舊制促銷時段為周一至周四22:00至隔日06:00，計32小時，新制改為周二至周四00:00至05:00，計15小時，所以若民眾本來在周二搭乘22點班次前往高雄，本預期票價從390調整至470，事實上該時段已改適用優惠時段，將調漲為530元，民眾從預期多付80元增為140元，漲幅從20.5%增為35.8%。

對此，統聯推出乘客已於2016年購買統聯推出「買多送一優惠活動」的車票仍可以依照「舊優惠時段表」的規則使用，若未跨時段使用則不須補新票價價差。詳情可見統聯官網。

新舊制原價、優惠及促銷比較如下：

舊制原價時段周五17:00-21:00及周日14:00-21:00，計11小時。新制改周五12:00至周日24:00、周一00:00至12:00，計72小時。

舊制優惠時段周二至周四6:00至22:00；周五6:00至17:00；周五21:00到周日14:00；周日21:00至周一22:00，計125小時。新制改周二至周四05:00至24:00；周一12:00至24:00、周五05:00-12:00，計76小時。

舊制促銷時段周一至周四22:00至隔日06:00，計32小時；新制改周二至周四00:00至05:00，計15小時。

（註：新制周五00:00至05:00適用時段未定）

(中時)