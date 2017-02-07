孫儷露骨告白「完美的鄧超」 網友卻崩潰？

孫儷露骨告白「完美的鄧超」，引發熱議，不過其實是鄧超發文。（圖／取材自孫儷微博）

孫儷以行動支持鄧超電影，但卻被老公拿手機發文。（圖／本報系資料照片）

大陸夫妻檔孫儷與鄧超結婚近7年，感情恩愛如一日，是演藝圈中的模範夫妻檔，而近期鄧超主演的電影《乘風破浪》上映，孫儷也與鄧超進戲院支持，看完電影後，孫儷在微博大讚丈夫的演出，露骨告白「完美的鄧超」，不過也被細心網友發現，其實是老公發文，要鄧超趕快把手機還給孫儷。

孫儷以行動支持鄧超新作品，看完《乘風破浪》後，在微博寫下：「被鄧先森（先生）精湛而細膩的演技深深折服，直到現在都激動地輾轉反側，難以入睡。完美的故事，完美的畫面，完美的音樂，都不及完美的鄧超，你們覺得呢？」孫儷破天荒高調放閃，但她發文口氣與平時不同，而眼尖網友也發現，微博發布來源是鄧超在用的IPhone SE。

鄧超發文後，似乎忘記換回自己的手機，直接以孫儷帳號留言「我沒拿她手機」，讓老婆大人無奈說：「大家和我的感受一樣吧」，鄧超調皮又無厘頭的行徑，引發網友熱議，也讓身為電影執導的韓寒忍不住喊話鄧超：「把手機還給娘娘吧」。

(中時電子報)