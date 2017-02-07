吉爾吉斯及澳門國旗 中研院長也搞錯

中研院長廖俊智在台灣國際科展發表主題演講，卻將吉爾吉斯國旗誤認為澳門的。（林志成攝）

2017年「台灣國際科學展覽會」今天登場，有來自23個國家的491師生、158件作品參賽。中央研究院長廖俊智受邀在開幕演講，一開場他逐一指認講台看板23國的國旗，答對其中21國，但將吉爾吉斯的國旗誤解成是澳門的，當場被參賽學生糾正。

台灣國際科學展覽會在台北科學教育館舉行，今年邁入第16年，共有來自世界各地的23國學生參賽，包含台灣221位學生的118件作品及其他22國57位學生的40件作品同場角逐，成績本周五揭曉，蔡英文總統將前往頒獎。

在今天開幕典禮中，各國學生代表輪流上台展現自己手繪的實驗白袍，呈現多元繽紛的特色。教育部次長林騰蛟說，2018年上路的12年國教課綱，自然科學領域部分，將讓國內學生有更多動手做實驗的機會，以培養科學研究的基本能力。

今年台灣科展以「環境永續為主題」，並由廖俊智以「永續作為科技發展的新動力」發表開幕主題演講。廖俊智為拉近與參賽學生的距離，一開始就逐一指認講台上看板23國的國旗，答對了21個、錯2個。

廖俊智遇到吉爾吉斯的國旗時，卻猜是澳門的，馬上有學生發聲糾正；後來他看到澳門國旗時，一時答不出，就不亂猜了，直接請現場學生協助解答。

依我國外交部官網介紹，吉爾吉斯共和國位居中亞地區東部，人口約595.7萬人，宗教以伊斯蘭教遜尼派為主，吉爾吉斯的國旗以紅色為主色。至於澳門特別行政區的區旗則以綠色為主色，兩者不同。

廖俊智表示，目前全世界的能源主要來自石化燃料，但是大量燃燒石化燃料產生的二氧化碳，也是導致全球溫室效應日益惡化的元凶。同樣的，許多工業製造所產生的廢棄物和副產品，也會造成環境污染，甚至危害人體健康。

面對這些問題，廖俊智認為，科學家與工程師們必須共同努力研發新的替代能源，並同時解決工業廢棄物所造成的汙染問題。未來科技發展重點，不僅在效益方面要優於要優於現有的技術，同時要能兼顧循環永續、消弭或盡量降低新科技可能帶來的負面衝擊。

(中時)