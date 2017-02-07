萬華車站雙子星大樓啟用 柯文哲視察

萬華車站雙子星大樓為市府第二行政中心，近千名市府員工自105年12月起陸續進駐。圖為雙子星外觀及停車塔（圖左）。（鄧博仁攝）

柯文哲市長向市府員工拜年。（鄧博仁攝）

柯文哲市長開心的接受小朋友做的蛋糕。（鄧博仁攝）

視察時，柯文哲親民在地上換鞋子。（鄧博仁攝）

萬華車站雙子星大樓為市府第二行政中心，近千名市府員工自105年12月起陸續進駐，該大樓除設置市長第二辦公室、聯合醫院及勞動局所屬機關辦公室外，也提供區民活動中心及婦女館供在地市民使用。柯文哲市長於當日向洽公市民及市府員工拜年。

(中時)