蔡英文：台灣國防沒有另一個30年可浪費

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空軍與漢翔公司簽署委製協議書。(張國威攝)

國防部7日在台中國家中山科學研究院航空研究所舉行「新式高教機委製協議書暨合作備忘錄簽署啟動典禮」，宣示國機國造正式啟動，總統蔡英文親臨致詞。

蔡英文表示，高教機自研自製正式啟動，自IDF後，我國防產業延滯了30年，被後進國家趕上，我們沒有另一個30年浪費。高教機研製的最大意涵就是重新培養台灣航太人才。

中科院指出，未來將生產66架新式高級教練機，可取代現役AT-3高教機及F-5/F部訓機，使飛行員訓練流程自現行三階段三機種，簡化為三階段二機種，提高訓練縱效。新式高教機規劃於民國108年出廠，109年執行首飛，構型確認後逐年提高產能，115年完成全數交機。

中科院強調，新式高教機由空軍委製中科院，中科院與漢翔公司合作生產，將進一步結合國內業界共同參與，有效擴大相關產業產值。

空軍司令沈一鳴上將與中科院院長張冠群中將於儀式上簽署備忘錄。中科院並與漢翔公司簽署合作備忘錄。

(旺報)