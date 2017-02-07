國民黨主席3％連署門檻 詹啟賢：最好就不要連署

詹啟賢今天上午11時至基隆脊隨損傷協會探訪。(黃靖惠攝)

國民黨主席之爭越演越烈，國民黨前副主席詹啟賢今天上午11時許至基隆市脊隨損傷協會探望行動不便身障者，面對媒體詢問黨主席參選人須達3%黨員連署的看法，詹啟賢說，「最好就不要連署」，但目前標準沒變未來朝這方向努力，第一不是每個人都可以參選，現行制度存有資格限制及繳保證金規定，若在一定要連署前提下目的性一定要很清楚。

他說，連署只是大家認為有資格來參選，並不是一定要投票給他，所以重複連署並不是一個問題，不需要在這裡做太多限制，反正最後投票只能選擇一人，至於門檻要設多少也是可以討論，目前看起來不太可以改變，未來還是可以朝這個方向努力。

國民黨主席之爭被爆有人頭黨員加入，甚至疑有黑道參與選戰，他說，「事實是如何慢慢會清楚」，若從另外一個角度看，有更多來加入、關心國民黨是好事情，但動機部分則可討論，不管如何現今都已經加入成為黨員，按規章是有權利行使投票權，我們必須給予尊重。

(中時)