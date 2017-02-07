特奧國手許秀娟 春節前遇車禍雙腳受傷

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國小時在中國大陸夏季特奧滑冰賽摘金的國手許秀娟，預定3月前往奧地利參賽，卻在春節前車禍，對方肇事逃逸，但許秀娟堅持繼續在加油站打工，貼補家用。中央社記者張榮祥台南攝 106年2月7日

國小時在中國大陸夏季特奧滑冰賽摘金的國手許秀娟，預定3月前往奧地利參賽，卻在春節前車禍，對方肇事逃逸，許秀娟說，雙腳還有點痛，是否影響滑放速度，明天集訓評估。

目前就讀私立康寧大學餐飲系夜間部的許秀娟，出身經濟弱勢家庭，因中度智障領有殘障手冊，國小時在老師建議下，在直排輪和冰刀上找到速度的樂趣，獲選為特奧國家代表隊的儲訓選手。

許秀娟曾代表國家到中國大陸上海、韓國平昌、美國洛杉磯參加特奧滑冰賽，2007年10月在上海夏季特奧輪鞋300公尺競速項目摘金。

許秀娟去年參加全國特奧融合花式、競速滑冰競賽暨儲訓選手選拔賽，在300公尺冰刀競速項目拿下第一名，獲選為3月14日至26日在奧地利舉辦的特奧滑冰賽國手。

平時在加油站打工貼補家用的許秀娟，今年1月19日晚上騎著電動腳踏車放學返家，在台南市安南區被1輛機車撞倒，對方肇事逃逸，許秀娟雙腳受傷，交通工具幾乎全毀。

不過，許秀娟堅持繼續工作，她的父親暫時買1輛單車讓她代步，康寧大學校長黃宜純今天到加油站探望許秀娟，致贈慰問金，希望她雙腳趕快復原參賽。1060207

(中央社)