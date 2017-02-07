健保具名核刪喊卡 洪慈庸錯愕
時代力量籍立法委員洪慈庸今天表示，健保具名核刪制度已經有多次討論，但新任衛福部長陳時中卻說不宜再推，這讓醫界有些不安，「感到非常錯愕」，她呼籲醫療改革不能倒退嚕。
衛福部試辦健保具名核刪，意圖撕去黑箱核刪罵名。將接任衛福部長的陳時中5日表示，具名核刪試辦已推動一段時日，有必要稍微檢討試辦具體成效，再決定是否續辦。
洪慈庸上午在立法院舉行記者會，她說，過去8個月衛福部與國會、民間團體做了很多溝通，包括受僱醫師108年9月全面納入勞基法、健保核刪審查制度去黑箱、改採具名制等，雖進度不慎滿意，但在醫療改革上衛福部長林奏延已踏出最困難的第一步。
洪慈庸說，很期待陳時中能在這樣基礎上努力，但日前陳時中曾說「具名審查對醫師造成太大壓力，不宜再推」、「醫療是個服務業」等發言，讓醫界有點不安。事後陳時中雖改口會視成效調整，但洪慈庸認為，具名核刪政策朝野委員都贊同，陳時中不堅定的發言是「潑了大家一桶冷水」。
洪慈庸也提醒陳時中，位置不同了，任何想法都牽動台灣社會未來改革發展，未來發言要更準確，醫療改革不要倒退嚕，要往前走。1060207
(中央社)
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