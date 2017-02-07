陸新增信貸規模1月或飆高 傳官方出手
大陸今年1月新增信貸規模有望創新高，監管部門開始對部分銀行的放貸熱情「降降溫」。澎湃新聞今天報導，有銀行近期接到大陸央行信貸額度的調控通知，要求收縮信貸投放規模。
報導說，總部在上海的某銀行近日接到中國人民銀行（大陸央行）指導，要求2月開始全面大力度壓降新增貸款規模；同時，所有貸款計畫都需要提前1個月報備，目前該行只有消費貸可以按時放款，其他都會延期1個月以上。
不過，也有銀行內部人士表示，並未收到調控通知。
儘管大陸央行尚未公布1月新增信貸數據，但多家機構預計，2017年1月的新增人民幣貸款規模有望再創新高。
一般來說，在早投放就能早收益的推動下，1月都是銀行信貸投放的高峰。2016年1月人民幣貸款增加2.51兆，年增1.04兆，創下有統計數據以來的單月最高信貸投放紀錄。
報導說，更有部分銀行受困於不良貸款增加的影響，從今年年初就開始控制信貸投放。大陸一家國有銀行相關人士表示，1月基本都是放了2、3天款，然後停幾天，由於不良貸款不樂觀，總行給的新增規模就非常小。
某股份制銀行上海分行人士表示，今年和去年不一樣，去年大家的重點放在房貸，現在房貸嚴控，房貸放款與去年同期相比要下降，所以不少資金投向基礎建設計畫。1060207
(中央社)
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