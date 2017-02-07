廣東GDP達36兆元　蟬聯大陸榜首

我要評比

據官方資料，2016年中國大陸各省區的國內生產毛額（GDP）總額，廣東以人民幣7.95兆元（新台幣約36兆元）蟬聯第1，第2至6名依序為江蘇、山東、浙江、河南、四川，排名不變。

根據21世紀經濟報導整理出的官方資料顯示，湖北的GDP總額排名，2016年超越河北位居第7，河北因此落居第8；湖南則維持第9。

至於2015年居第10名的遼寧，則因清理經濟數據灌水，2016年一舉落居第14名。也因此，福建、上海、北京、安徽的排名都往前提升1名，依序位居第10至13名。

若以GDP總額來看，廣東、江蘇都是7兆元級，其中江蘇為7.6兆元；山東為6.7兆元；浙江、河南則是4兆元級；四川、湖北、河北、湖南同為3兆元級，介於3.12兆至3.27兆元之間，差距極小。

至於GDP成長率，2016年高於10%的是重慶、貴州、西藏。其中，總額排名第20的重慶為10.7%；總額排名第25的貴州為10.5%；總額排名第31、也是最末位的西藏為10%。1060207

(中央社)