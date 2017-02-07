台灣燈會北港燈區 快速導覽看這裡
台灣燈會在雲林，北港燈區今天晚間率先啟燈，展期至19日，副燈「魚躍龍門」加上「工藝風華」主題，分為觀光大橋、巷弄、水道頭3個燈區。
北港朝天宮在1965年舉辦第一屆元宵花燈展覽，至今超過半個世紀，堪稱國內元宵花燈的濫觴，今年台灣燈會三大主軸之一「燈會原鄉」即指北港。
北港朝天宮的建築照明新作，夜晚從四方投射的光束，襯托320多年的國定古蹟就是最大燈座，成為台灣燈會首創，呈現光照璀璨與歷史內涵的新風格。
走進朝天宮右前方巷弄燈區，傳統花燈、電動花燈與藝閣，結合懷舊巷弄街景及裝置藝術，工藝風華展露無遺。7日至19日每天晚間6時、7時、8時的時段，提供民眾換裝登上藝閣拍照體驗。
在朝天宮正前方遠處的觀光大橋，「百鳥朝鳳」燈組象徵各路人馬朝聖媽祖的傳統，搭配橋體光環境與燈品律動，呈現壯闊的莊嚴氣息。
觀光局副燈「魚躍龍門」燈組在水道頭園區與池水相互輝映；此區還有「媽祖巒轎、虎爺吃炮、神童點炮、報馬仔、煎盤粿、麵線糊」等北港迎媽祖、古早味小吃燈組。7日至19日在水道頭舞台有42個團體表演。
燈會開園時間，平日週一至週四下午2時至晚間10時，假日週五至週日上午10時至晚間10時30分。另提醒注意，今年台灣燈會期間限制使用遙控無人機，違者依規定處罰。
北港燈區大眾運輸，嘉義縣市到北港、虎尾燈區到北港燈區、各停車場到燈區都有接駁車，另有嘉義客運及台西客運可供利用；燈區周邊交通管制，車輛憑證進出；規劃4處停車場，汽車4700席、機車1900席、遊覽車30席，相關訊息請上「2017台灣燈會」網站查詢。1060207
(中央社)
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