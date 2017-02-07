台鐵產業工會白絲帶運動 9日上凱道

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370多名台鐵員工春節未依規定出勤，台鐵將以曠職懲處。台鐵產業工會9日將發起「白絲帶運動」，從交通部遊行到總統府。

台鐵產業工會說，為爭取補足人力、休息時間，與台鐵好幾個月協商數次來毫無進展，員工依法休假卻遭打壓。

產業工會表示，員工本來就有國定假日休息權利，依法休假沒有錯，不接受打壓。

產業工會請員工9日繫上白絲帶、貼貼紙上班（貼紙上印有「支持產工」、休假無罪」）；同時請旅客，一起「繫上白絲帶搭火車」，或是「貼貼紙」搭火車，支持台鐵產業工會改革輪班制度、補足人力，拒絕台鐵局懲處打壓。

產業工會提供貼紙下載網址：https://goo.gl/xQA8zj1060207

(中央社)