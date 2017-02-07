中電掏空案首開庭 周麗真張志偉互咬

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台北地方法院今天首度開庭審理中國電器掏空案，原董座周麗真做無罪答辯；律師說，公司經營事項是由前總座張志偉的團隊負責，境外公司設立與資金流向，周麗真均不清楚。

張志偉委由律師發言指出，雖然張有循環交易的客觀事實，但這是受到周麗真的指示所為，張沒有洗錢的行為，更無不法所得，資金都有回到中電或集團內，沒有造成公司損失。

檢調調查，周麗真被控與張志偉涉嫌設立海外人頭公司，掏空中電超過新台幣上億元資產；台北地檢署在去年12月底偵結此案，並依違反證券交易法等罪，起訴周麗真、張志偉等12人。1060207

(中央社)