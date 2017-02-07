本收成年度宏都拉斯咖啡出口成長大
根據宏都拉斯咖啡協會(Ihcafe）統計，2016/17收成年度前4個月，宏都拉斯咖啡出口在總值的方面成長了63.3%，總量則成長了41.5%。
Ihcafe公布，去年10月至今年1月，宏都拉斯總計出口184萬公擔的咖啡，比上個年度同期的130萬公擔，增加了41.5%。
協會同時指出，在上述4個月期間，宏都拉斯咖啡出口總值達到2億6490萬美元，上年度同一時段的出口總值是在1億6220萬美元。
Ihcafe將宏都拉斯咖啡出口的榮景歸功於國際咖啡價格的上揚。在本收成年度前4個月，國際咖啡平均價格來到每公擔144.59美元，而上個年度同期的均價每公擔只有125.06美元。
根據Ihcafe的統計，德國、美國、比利時和義大利是上述期間宏都拉斯咖啡的主要購買者，他們的進口總量占宏國咖啡出口的73.21%。
宏都拉斯預估本收成年度將可藉咖啡出口賺進超過15億美元的外匯。去年9月結束的上個收成年度，宏都拉斯總共出口670萬公擔的咖啡，總值為8億4300萬美元。
宏都拉斯目前是世界第六大、拉丁美洲第三大及中美洲第一大咖啡出口國。1060207
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。