本收成年度宏都拉斯咖啡出口成長大

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根據宏都拉斯咖啡協會(Ihcafe）統計，2016/17收成年度前4個月，宏都拉斯咖啡出口在總值的方面成長了63.3%，總量則成長了41.5%。

Ihcafe公布，去年10月至今年1月，宏都拉斯總計出口184萬公擔的咖啡，比上個年度同期的130萬公擔，增加了41.5%。

協會同時指出，在上述4個月期間，宏都拉斯咖啡出口總值達到2億6490萬美元，上年度同一時段的出口總值是在1億6220萬美元。

Ihcafe將宏都拉斯咖啡出口的榮景歸功於國際咖啡價格的上揚。在本收成年度前4個月，國際咖啡平均價格來到每公擔144.59美元，而上個年度同期的均價每公擔只有125.06美元。

根據Ihcafe的統計，德國、美國、比利時和義大利是上述期間宏都拉斯咖啡的主要購買者，他們的進口總量占宏國咖啡出口的73.21%。

宏都拉斯預估本收成年度將可藉咖啡出口賺進超過15億美元的外匯。去年9月結束的上個收成年度，宏都拉斯總共出口670萬公擔的咖啡，總值為8億4300萬美元。

宏都拉斯目前是世界第六大、拉丁美洲第三大及中美洲第一大咖啡出口國。1060207

(中央社)