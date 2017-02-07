東亞燈具掏空案 前董座周麗真辯不知情
生產「東亞」燈具聞名的老牌上市公司、中國電器前董事長周麗真，被控與前總經理張志偉設海外人頭公司，掏空中電資產逾7億元，台北地方法院今(7)日首度開庭審理，周、張都不認罪，還互踢皮球，指對方該負責任。
北院上午開庭，周麗真、張志偉簡單陳述沒有犯罪後，都交給委任律師答辯。周的律師說，公司營運是由時任總經理張志偉負責，周女不清楚境外公司設立、資金流向等細節；公司交易財報都經財務人員及簽證會計師查核，信賴財報內容，沒有涉及不法。
張志偉的律師則說，張完全依當時的董事長周麗真指示辦理，且相關金流最後都回到中電集團，沒有造成公司重大損失，張也沒有不法所得，更沒有洗錢。
檢方起訴周麗真、張志偉，利用成立CLS、GLI等6家海外公司掏空中電資產，2人找陳逢璿擔任CLS人頭負責人，但由2人實際掌控公司。2011年11月，周、張指示中電以預付款、投資款等多種名目，以445萬美金匯給CLS，中電公司卻未製作交易傳票，也未在中電年度財報上揭露，涉嫌假交易掏空。
另周、張明知中電百分百投資的海外子公司GLI，在2011年11月間，以現金增資，發行新股名義，籌資750萬美金，但實際上GLI增資款並非由中電公司認購，而是由周、張掌握的CLS公司斥資750萬美金認購，造成原由中電百分百投資的海外子公司GLI股權被稀釋至40%，GLI也因中電持股未超過50%，不必與中電合併財報，至2012年共計掏空中國電器逾7億元
(中時)
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