英國人感焦慮 歸咎川普與英脫歐

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根據線上民調業者「輿觀」今天公布的調查及相關的心理健康慈善機構，英國公投決定脫離歐洲聯盟和川普當選美國總統，讓許多英國人感到焦慮。

根據法新社，人際關係諮商師先前報告說有夫妻為英國脫歐一事爭執，而兒童支援服務單位表示也接獲相關通報。

「輿觀」（YouGov）為「精神健康基金會」（Mental Health Foundation）進行的民調發現，49%受訪者表示經歷某種程度的焦慮，與川普當選有關。

調查也發現，約43%因英國脫歐公投感受到某種程度的焦慮。

基金會主任羅蘭德（Mark Rowland）告訴法新社：「全球時事與民眾感受息息相關，必須嚴肅看待。」

基金會表示，與去年6月英國脫歐公投之前相比，瀏覽旗下焦慮支援網頁人次呈5倍成長，基金會因此委託調查，了解漲幅是否與全球事件有關。

「輿觀」1月31日和2月1日線上調查1714名英國成年人。

結果發現，29%受訪者因川普而感受到很大或一般程度的焦慮，另有20%感受到低程度的焦慮。英國脫歐方面，20%表示焦慮程度很大或一般，23%程度低。（譯者：中央社盧映孜）1060207

(中央社)