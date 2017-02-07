水鹿困排水溝 救出有難度

褚姓農民所養的水鹿走失，親友在臉書刊登尋鹿啟事，而這隻水鹿昨天下午被人發現在社頭鄉1條排水溝內，因水溝較深，截至中午還無法救出。

褚姓農民得知消息後，立即跑到排水溝查看，警方也派員前往協助，不過水鹿體積大，要把鹿救出仍要花一番時間。

彰化縣永靖鄉1名褚姓農民飼養了4隻水鹿，其中1隻水鹿在大年初二走失，褚姓農民對於養了很久的水鹿走失，心情難過，親友看見老農情緒低落，在臉書上刊登尋鹿啟事，而網友也在臉書上留言提供線索。

有民眾昨天下午在社頭鄉1處大排水溝發現有1隻水鹿受困其中，趕緊報案，褚姓老農得知消息也趕到現場查看，確認是自己走失的水鹿無誤。

不過由於排水溝有一定的深度，警消又擔心如果貿然跳下排水溝去抓水鹿，可能會驚動水鹿，因此不敢貿然行動，只能先通知彰化縣動物防疫所的人員前來協助，等到下午再討論如何把水鹿救出。1060207

(中央社)