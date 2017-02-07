台東元宵節炸寒單 總計17場次
台東元宵節重頭戲–炮炸寒單爺（邯鄲），今年總計有17場次，11日元宵節當天更從早熱鬧到晚。
台東今年炮炸寒單爺有2個陣頭，包括台東玄武堂和邯鄲堂。
玄武堂場次，2月10日晚上7時、海濱公園國際地標。
2月11日下午1時、正氣路玄武堂；下午3時、中華路歐巴螞伴手禮專賣店；下午5時、台東市天后宮；晚上7時、台東市南京路；晚上8時、台東市開封街天天勇尚發旺德企業；晚上9時、正氣路玄武堂。
2月12日下午1時、正氣路玄武堂（體驗營）；下午3時40分、中興路台東縣議會；晚上7時、南京路市民廣場；晚上8時、中華路三段卓董的家；晚上9時、正氣路玄武堂。
邯鄲堂場次，2月11日上午10時、豐榮路豐安宮；下午3時、中興路三段林威志代表服務處；下午5時30分、四維路行台（近臨海路）；晚上6時30分、長安街龔來發工程行；晚上8時30分、更生路寶格莉時尚會館。1060207
(中央社)
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