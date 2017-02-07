調查：印度垃圾郵件領先全球

根據美國網路設備解決方案商思科（Cisco）的最新年度網路安全調查報告顯示，印度有85%的電子郵件是垃圾郵件，領先全球，成為垃圾郵件的主要地。

思科表示，這份報告對印度意義重大，因為印度總理莫迪的政府正在推動無現金化的數位交易，但卻出現如此大的安全漏洞。

根據這份報告，印度有85%的電子郵件是垃圾郵件，位居全球第一，其次是巴西（57%）和墨西哥（54%）。

報告也指出，全球的垃圾郵件數量飆升到2010年以來的最高水準，65%的電子郵件是垃圾郵件，其中有8%到10%是含有病毒或安全漏洞的惡意郵件。

這份調查顯示，有75%接受調查的商業組織，都曾發生用戶打開郵件後，受到郵件夾帶的惡意程式影響，未經用戶許可而下載的廣告軟體，讓電腦不斷打開廣告網頁。

去年10月，印度銀行系統，包括ICICI銀行、印度國家銀行（SBI)等，曾爆發疑似遭駭客入侵事件，有客戶反映所持有提款卡或簽帳卡在中國大陸等地進行未授權使用，導致320萬張提款卡（ATM Card）或簽帳卡（Debit Card）被迫召回。

思科的報告指出，全球去年有超過1/3的組織報告內部遭受網路攻擊與破壞，導致潛在客戶和商機及營利超過20%的損失。

這份報告更發現，只有56%的網路安全警報被調查，只有不到一半的網路安全問題獲得修復。

報告說，推動數位化為網路犯罪份子製造更多機會，也讓駭客在2016年變得更加「企業化」，建議必須提高網路安全人員訓練及相關安全設備設置。

這份報告調查13國的近3000名安全長和營運安全主管，他們抱怨因預算限制，導致系統相容性差、缺乏訓練有素的人才，是推動網路安全的最大障礙。1060207

(中央社)