NBA》早產女兒趴在身上 JR史密斯父愛無限

J.R史密斯(左)的女兒早產來到世上，他雖然經常在場上或場外出現脫序行為，但對於女兒卻有著無限的父愛。(美聯社資料照)

J.R史密斯雖然手指頭受傷必須得到3月才能歸隊，但史密斯目前的全部心思都不在球隊，而是專注著年初剛出生的早產女兒的身上，讓這位剛猛的男人瞬間轉成柔情無限的父愛。

其實史密斯的女兒早在1月2日就呱呱落地，但當時是5月的早產兒，必須待在保溫箱內，直到最近度過危險期之後才能回到家中，史密斯迫不急待的就在個人社交網站放上小女兒側身趴在他的胸膛照片，小手上面還注射著點滴，讓人感到無比心疼。

史密斯表示，「這是我生命中最重要的一天，同時也是我第一次擁抱著我的孩子，感謝上帝，祂賜給我榮耀與責任。」

(中時電子報)