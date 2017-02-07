李玟化身「小小兵」開唱 大飆海豚音技驚四座
歌壇天后李玟在《我是歌手4》奪下冠軍頭銜，演藝事業再度攀向巔峰，藉此宣布世界巡迴演《18》正式起跑，不過在大陸節目《我們的挑戰》的蒙面唱將中，她竟不顧形象扮成「小小兵」開唱，還與黃曉明演出雙簧，「笑」果格外驚人。
節目中挑戰者皆以吸睛的「蒙面」造型登場，初為人父的黃曉明則是首位登台獻唱，他與其重量級好友「小小兵」，開場就帶來《深情相擁》和《頭髮亂了》組曲，此外兩人更表演唱雙簧，不過「小小兵」竟不按牌理演出，不僅當眾調戲黃曉明，還不計形象發出連環屁聲，連黃曉明都招架不住，也讓猜評團對其真面目深感好奇。
不過「小小兵」最後大展唱功，獻唱眾人耳熟能詳的歌曲《想你的365天》，更大飆海豚音驚艷所有人，最後揭曉真面目竟是歌壇天后李玟，相較剛才放下身段搞笑演出，也讓眾人驚呼「剛看到的是假李玟吧」，對此李玟在臉書PO文表示玩的很開心，還邀約黃曉明下次要再找她搭檔演出。
(中時電子報)
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