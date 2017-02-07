陸手機排行OPPO站上榜首 小米退到第5

美國調查公司IDC於6日公布的資料顯示，2016年中國市場智慧手機出貨量比前一年增長8.7%，增至4.673億部。OPPO的出貨量達到7840萬部躍居首位；小米的出貨量減少36.0%，減至4150萬部，排名由2015年的首位下滑到第5。

OPPO（廣東歐珀移動通信）2015年排名第4，去年躍升為第1。vivo（維沃移動通信）從排名第5升至第3位，新興廠商成績顯著。

OPPO在全國開設了20多萬家可隨意體驗手機的店鋪，這點也發揮了作用。出貨量為2015年的2.2倍，達到7840萬部。vivo的設計受到好評，出貨量較2015年翻了近一倍，達到6920萬部。

小米的出貨量減少36.0%，減至4150萬部，排名由2015年的首位下滑到了第5。華為技術的新機型表現堅挺，增長21.8%，增至7660萬部，繼續保持第2。與OPPO和華為相比，美國蘋果給人一種越來越昂貴的感覺。

IDC僅公布排名前5的智慧手機廠商。據中國調查企業北京群智行銷諮詢透露，排在第6位的是南韓三星電子。受到起火事故導致的停售影響，三星手機增長乏力。

IDC預測，2017年大陸智慧手機出貨量與2016年持平。北京群智行銷諮詢也預測，出貨量將首次減少。換購需求被認為將告一段落。

(旺報)