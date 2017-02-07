助理洩密 川普飲食運動量居然是這樣

美國總統川普和其妻梅蘭妮在其位於佛州的高爾夫球俱樂部用晚餐。(美聯社)

陪同美國總統川普(Donald Trump)到各地舉行競選活動的助理，最近透露已年屆70歲的川普雖然非常在意自己的外表，但是他的飲食習慣非常不健康、也很少運動和睡覺。

根據新聞網站Axios，川普過去的飲食運動習慣完全忽略了專家提出的相關健康警告、以速食為主，但自從他入主白宮後他改變了飲食習慣。

三樣主食

川普過去的主食幾乎就是達美樂披薩、肯德基和麥當勞，川普的私人飛機上據說會把大麥克漢堡放上銀餐盤上菜。但自從川普入主白宮後，他的三餐已經變成牛排和馬鈴薯，川普尤其熱愛其俱樂部的牛排，川普的管家說他熱愛10分熟、硬得像塊石頭的牛排。川普據說也很熱愛吃魚和海鮮，例如螃蟹和蝦子。

蔬菜水果

川普吃蔬菜，但是量並不多，主要都是牛排套餐旁邊附的蔬菜。川普真的會吃的沙拉則是科布沙拉(Cobb salad)，裡面雖有蔬菜如生菜、番茄、酪梨等，但也有許多肉如培根或雞胸肉等。川普的前助理則表示，從來沒有看過他吃水果或是堅果類的食品。

愛吃零食

他最愛的零嘴則是原味的樂事(Lay’s)洋芋片和香草口味的夾心餅乾，這兩樣是常常出現在川普飛機上的零嘴。但川普吃零食也不忘記政治，他本來愛吃Oreo餅乾，但是自從Oreo把工廠遷到墨西哥之後他就不吃了。

不喝酒、抽菸或喝咖啡

川普完全不沾酒精類的飲品，因為他的哥哥Freddy年紀輕輕就因酗酒過世，但川普愛喝沒有酒精版的血腥瑪麗，一名助理說這是川普版本的雞尾酒。川普雖然也不喝含咖啡因的飲料，但是他會很多健怡可樂(Diet Coke)，一天可喝好幾罐。根據可口可樂一小罐健怡可樂含約42毫克的咖啡因。若川普形成特別緊湊，他才會喝全糖的可樂。

不運動

川普唯一做的運動就是高爾夫球，但是多半是坐在球車上移動，川普也認為他在競選期間舉辦的集會也是一種運動。

幾乎沒睡

川普幾乎每晚都沒怎麼睡，預估大約僅四個小時左右。一名前助理表示曾經最晚曾在半夜1:30左右，最早約4:30分左右接到他的電話。

(中時電子報)