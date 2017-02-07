發文不實誹謗王鴻薇 公民記者判賠並道歉
以「好奇寶寶」為名的公民記者江若慈，2014年在網路平台以「王鴻薇幫凶配合政府財團圈廣慈博愛院賣國土」為題發表文章，台北市議員王鴻薇認為報導不實損害名譽，憤而提告。台北地方法院審理後，法官認為江女作不實陳述，又未盡合理查證義務，已侵害王的名譽，依王的主張，判江應賠償1元並在公共電視「PeoPo公民新聞網站」刊登道歉啟事3個月。
王鴻薇認為，江女曾參加「廣慈BOT 開發案何去何從」公聽會，非常清楚早在2011年 8月間台北市政府即與廠商解約，根本就沒有包括標售地上權，移轉使用權等標售賣地，卻惡意以「幫凶」、「配合財團」、「圈地」、「賣國土」等字眼下標撰文，且公聽會是在2011年舉行，卻在3年後即2014年的市議員選舉年，發表該標題文章，損害她的名譽進而意影響選情意圖非常明顯。
江女辯稱，她是評論公共議題，內容是針對那場公聽會的公正與公平性、廣慈開發案內合約內容的不合理，所做善意且適當評論，這點在報導內文已有充分證據，不是為了損害王女名譽才寫的。
法官審理認為，依北市府專案報告、公聽會等資料，北市府在2013年6月5日就取回土地沒有賣出，也沒人可配合政府或財團圈地賣國土，並沒有江女所寫的事實存在，江女在刑案偵查時自承知道北市府與柏德公司已終止契約，刊登本案爭議的標題文章，已讓王的社會評價受損，應負損害賠償責任。
(中時)
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