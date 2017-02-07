媽寶慣竊偷遍苗栗 見警上門大哭喊媽

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頭份警分局今天指出，逮捕33歲徐姓竊嫌，偷遍苗栗縣5大分局轄區，行徑囂張，不過看到員警上門查緝，卻嚇得嚎啕大哭呼喊「媽媽」，讓警方啼笑皆非。

頭份派出所1月份接獲民眾通報，住家因門窗忘記上鎖，遭到竊嫌闖入搜刮財物，損失慘重，警方調閱路口監視器錄影畫面，發現徐姓男子涉有重嫌，但徐男犯案後行蹤不定，增加查緝困難。

警方經長期埋伏，5日確定徐男回到苗栗市金龍街住處，於是立即持搜索票進行查緝，果然在他的家中查獲作案工具、變造車牌一批、行竊贓物皮包、手機、現金等，並查扣二級毒品安非他命0.3公克。

徐男看到大批員警上門，疑似受到驚嚇放聲大哭，並呼喊著「媽媽、媽媽」，但喊了許久都不見媽媽回來，才乖乖束手就擒，警方私下表示真是標準的「媽寶」。

警方指出，徐嫌坦承在竹南分局轄區犯下10餘件竊案、通霄分局2件、大湖分局2件、苗栗分局4件，加上頭份分局轄區，可說是偷遍苗栗縣各地，訊後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1060207

(中央社)