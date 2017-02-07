大平台不稀奇 3大國立圖書館組大書房
即將於8日登場的台北國際書展，國內3大國立圖書館首度聯合參展，主題訂為「你我的大書房」，一舉包下10個展位。
國家圖書館、國立台灣圖書館、國立公共資訊圖書館各有特色，但分處台灣各地，很難一次逛完，這次台北國際書展，提供了難得的好機會。
國家圖書館長曾淑賢今年特別號召3大圖書館聯合參展，別以為他們只會擺出冷冰冰的大部頭書籍，這次是精銳盡出，帶來珍貴的古籍複製書、百年留聲機等，並介紹視障服務資料、圖書修復技術等，讓傳統與現代交織在一起。
國圖指出，書展期間安排許多舞台活動，增進民眾對圖書館資源的瞭解，並有機會得到限量好禮。希望大家逛完書展後，有機會也能走近各館，認識這些屬於你我的大書房。1060207
(中央社)
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