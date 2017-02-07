詹啟賢：黨主席選舉最好不要連署
前國民黨副主席詹啟賢今天說，黨主席選舉最好能不要連署，因為有資格限制，而且還要繳保證金，連署門檻也可以討論，但目前看來不太可能改變。
詹啟賢上午前往基隆市脊髓損傷者協會受訪表示，若一定要連署，連署的目的也要很清楚，因為連署只是認為「這個人有資格參選，並不是投票給他」，所以重複連署並不是問題，不需要太多限制，反正最後投票只能選一個人。
關於媒體報導黑幫集體申請入黨，詹啟賢說，今天報紙是這樣寫，到底事實怎麼樣，會慢慢清楚，從好的方面來看，有更多人加入國民黨是好事，至於動機可以討論，現在不管怎樣都已經加入了，而且按照黨的制度和規章，他們有行使黨員的權利，必須給予尊重。
另外，他表示，首先很難評斷他們是不是黑道，其次，假如這些人過去有背景，但現在已經不一樣了，也不能剝奪他們的權利，重點是制度需要研討，未來可能要增加審核機制，「就算是要加入人民社團也需要審核」。
詹啟賢也呼籲黨員從較高的格局思考黨主席選舉，因為這次黨代表和黨主席一起選，很多新加入的黨員可能和黨代表選舉有直接關係，彼此認識、人情都有，這些都可以理解，但因為黨代表比較屬於個人性質，黨主席選舉關係到整個黨的未來發展，希望黨員能分開考慮。1060207
(中央社)
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