高鳴過年期間輕生亡 胞弟疑惑：有什麼事要走這條路？

資深演員高鳴過年期間走絕路，事發突然，讓弟弟劉林震驚到滿心疑惑。(中時資料照片)

資深台語劇演員高鳴，昨天清晨被發現在新北市萬里區家中上吊自殺，警消獲報趕到現場時已回天乏術，享年83歲，他的死訊引發眾多圈內好友、後輩驚愕與悲憾，而平時跟他相當親近的演員弟弟劉林，也悲痛而不解地說出：「有什麼事要走這條路？」。

演員劉林是高鳴的四弟，獲悉胞兄想不開自盡身亡的消息後，非常震驚且難過，覺得事情發生得太突然，突然到忍不住心生疑問，據《蘋果日報》報導，劉林透露前幾天才跟哥哥通過電話，「狀況都很好，他身體其實恢復的不錯啊」，而外傳高鳴輕生疑因夫妻感情出問題，弟弟劉林則態度為難，表示那是人家夫妻間的問題，他不便多說，最後只想送給哥哥一句「好走」，忍不住嘆息：「真的很震驚，有什麼事要走這條路？都一把年紀了，身體也恢復的很好，怎麼在過年期間走絶路呢？」。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995(24小時)

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)