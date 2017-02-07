反川普人士抵制 伊凡卡品牌服飾賤賣
美國總統川普上任以來爭議持續，第一女兒伊凡卡也被波及。反川普人士發起「抓緊錢包」（Grab Your Wallet）運動，抵制與川普有關的品牌商品，美國高級百貨公司Nordstrom最近亦將伊凡卡品牌產品下架。
《紐約郵報》報導，Nordstrom於2009年開始售賣伊凡卡時裝，但上周則以銷量差為由，停售品牌系列產品。
不過，伊凡卡品牌的產品在網上購物平台eBay卻成為搶手貨，並以超低價出售，例如一對原價140美元「Women Who Work」系列高跟鞋只售6.99美元；一件新款上衣原價約60美元，在eBay只售2美元。
(旺報)
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