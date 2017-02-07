美日外長首度通話 美確認釣魚台適用安保條約

日本外相岸田文雄7日與美國國務卿提勒森舉行了首次電話會談，提勒森就釣魚台（日本稱尖閣諸島）表示，屬於規定美國對日防衛義務的《日美安保條約》第5條的適用對象。他表示，「反對一切試圖損害日本施政權的單方面行動」，雙方並商定為強化同盟關係展開緊密合作，於近期會面舉行首次會談。

共同社7日報導稱，岸田與提勒森（Rex Tillerson）今天上午通電話，這是日美兩國外交高層第1次舉行電話會談，時間約15分鐘。

岸田在電話會談後的記者會表示，在國防部長馬提斯後，國務卿也表明了（尖閣問題）立場令人安心，有了良好的開端；國務卿非常理解亞太地區與日美同盟的重要性。

報導表示，岸田將為10日舉行的日本首相安倍晉三與美國總統川普的首腦會談隨同安倍前往華盛頓，準備在此期間舉行與提勒森的外長會談；有關中國的海洋活動、朝鮮的核與飛彈及綁架問題、對俄外交將成為主要議題。

報導指出，岸田在會談中對提勒森就任國務卿表示祝賀；他表示，世界的和平與穩定需要美國強大的領導力；兩位外長還就朝鮮局勢、中國填埋岩礁推進軍事基地化的南海問題交換了意見。

(旺報)