偽造公文書製看板 前中市議員楊永昌遭判刑

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國民黨籍、前台中市前議員楊永昌，3年前選舉期間，為了當選連任偽造9份公文書，製作成大型廣告看板，凸顯其參與爭取多項地方建設，藉以爭取選民支持。台中地院依偽造文書判處楊永昌1年10月，其妹楊秀女判1年4月，均褫奪公權2至3年。

判決書指出，楊永昌於3年前為爭取連任，竟與胞妹楊秀女等偽造9份公文書，如「會勘大甲區日南地區服務中心設置簡易辦公室」、「台中市大甲地政事務所北台中服務中心設置簡易辦公室」、「准予大甲鎮日南慈德宮土地、農用地合法變更宗教專用區」、「大甲區風雨操場乙案」。

偽造公文經廣告公司編排製成大型廣告看板，一旁在附上楊永昌肖像，在競選期間架設在大甲區經國路、臨江路、大安港路與經國路口等人潮車流甚多之處，藉以表彰楊永昌有積極參與爭取各項地方建設。後經民眾檢舉，檢察官逐一查證各發文機關，發現都是偽造。

(中時)