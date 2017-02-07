精障男子疑自殺 陳屍豐原第一市場

姚姓男子疑似自殺倒臥血泊中。（陳淑娥翻攝）

患精神障礙的49歲姚姓男子，早上被發現陳屍在豐原第一市場，警方指現場無打鬥及破壞痕跡，姚男疑似自殺身亡，現場留有隨身衣物及一把水果刀；據家屬表示，死者疑因低收入戶資格遭取消致心情不好，目前正在調查並釐清命案原因。

神岡區公所表示，死者母親名下有經營計程車行，資本額為100萬元，不符合申請規定，該案12月底通報社會局的專案審查尚未公告，區公所正在調查中。

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(中時)