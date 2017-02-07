繼續禁！俄羅斯田徑選手無緣參加8月世田賽

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國際田徑總會決定繼續禁止俄羅斯選手參加田徑賽。(美聯社)

受俄羅斯田徑選手大範圍禁藥醜聞影響，繼無緣去年里約奧運會之後，俄羅斯田徑所面臨的嚴厲禁賽制裁依然還在延續。國際田徑總會已經做出決定，俄羅斯將被禁止參加於今年8月舉行的倫敦田徑世錦賽。

《每日郵報》報導，國際田總認為，在大範圍禁藥醜聞曝光後，俄羅斯並未作出令人滿意的實質性改變，因此不打算就此中止對俄的制裁措施。

世界反運動禁藥組織前年11月發表報告，指俄羅斯田徑運動存在國家支持使用禁藥問題後，國際田總就禁止俄國選手參加國際比賽。有關禁令分別在去年3月和6月，兩度被延長，以禁止俄國選手參加里約奧運會。

負責監督俄羅斯恢復國際田總會員資格的行動小組，6日在國際田總委員會會議上，再次建議把俄羅斯的參賽禁令，延長到11月，理由是俄羅斯還未符合恢復會員資格的所有條件。

委員會已經接受有關建議。這意味著俄國選手將無法參加8月在英國倫敦舉行的世錦賽。

(旺報)