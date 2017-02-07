三民書局創辦人劉振強農曆年前逝世 享壽86歲

三民書局今（7）日證實，創辦人劉振強已於農曆年前逝世，享壽86歲。昨日包含作家林黛嫚、雅言文化發行人顏擇雅、前教育部次長黃碧端都在Facebook上貼出消息，表達懷念之情。三民書局表示，由於劉振強生前曾交代家屬後事要低調辦理，因此不辦公祭。家祭之後，二月底前將正式豋報致謝。

三民書局表示，在家祭結束後，未來將保留位於復興南路門市樓上的劉振強辦公室，也將規劃於劉振強辦公室或三民書局門市設置追思的空間，讓無法參與家祭的友人能前來。

三民書局創立於1953年，由劉振強、柯君欽、范守仁等三人集資五千元成立，取「三個小民」所創辦之意，命名為「三民」。最早位址在台北市衡陽路，後來搬到重慶南路，如今則有重慶南路和復興北路兩家分店及網路書店。早期以出版法律類書籍為主，後陸續編撰《大辭典》、出版古籍叢書、文集等。劉振強更投入鑄字工程，花費15年建立明體、黑體等六套中文字體的字形檔，也開發電腦排版軟體。

目前任教於淡江大學中文系的作家林黛嫚，曾在2002年到2012年間任三民書局的副總編輯，負責「世紀文庫」、「文學流域」等系列叢書的出版，與創辦人劉振強曾共事十年。她表示，農曆年前得知劉振強過世的消息，也去靈堂上過香，但因為他生前曾交代不希望驚動太多人，僅通知親近的好友，因此直到昨日才在Facebook上貼出訊息，抒發懷念之情。

林黛嫚也曾在《三民書局六十年》一書中轉述劉振強在2002年說過的話：「投身出版五十年，我常常是傻人做傻事，一些別人認為不能賺大錢的工作，我卻樂在其中，未來也仍將如此。我不求名，不求利，只希望能對國家社會有些微薄的貢獻，讓大家都知道三民書局，對三民書局讚譽有加。」

(中時)