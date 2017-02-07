泰山鐵皮屋火警 無人受困

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新北市消防局7日中午獲報，泰山區磚雅厝有鐵皮屋起火，冒出大量濃煙，目前無人受困，已派7分隊、中隊、大隊及南雅重機械前往。（新北市消防局提供）中央社記者林長順傳真 106年2月7日

新北市消防局今天中午獲報，泰山區磚雅厝有鐵皮屋起火，冒出大量濃煙，目前無人受困，已派7分隊、中隊、大隊及南雅重機械前往。1060207

(中央社)