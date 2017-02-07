冷死累死也不待美國 難民寧步行赴加
身在美國的難民擔心美國經歷撕裂社會的總統大選過後更加仇外，越來越多人成群結隊長途跋涉，以步行方式前往加拿大。
路透社與加拿大廣播公司（CBC）報導，加國曼尼托巴省（Manitoba）難民組織Welcome Place去年11月1日至今年1月25日間已協助91人申請入境，比該組織1年間正常接收量還多，其中許多難民是不畏寒冬以步行方式進入加國。
曼尼托巴迦納協會（Ghanaian Union of Manitoba）協助難民取得醫療照顧和住處，該協會主席耶博阿（Maggie Yeboah）表示：「我們以前沒遇過這種事，都不知道該怎麼辦。」
美國總統川普（Donald Trump）禁止難民入境的行政命令遭法官發布臨時禁制令阻擋，試圖前往美國的難民暫時不會被拒於門外。
但加拿大倡議組織卻看到越來越多尋求庇護者蜂擁而入，部份原因是執政自由黨（Liberal）政府接收敘利亞難民，和川普反外國人論調大相逕庭。
在曼尼托巴省首府溫尼伯（Winnipeg）幫忙難民申請的索馬利亞移民阿邁德（Abdikheir Ahmed）表示：「他們會衝進加拿大，不管冒著寒冷是會死還是怎樣。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060207
(中央社)
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