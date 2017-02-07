多人衝入士林民宅砍人 警方追查中

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(中央社記者朱則瑋台北7日電)台北市警局士林分局今天凌晨獲報，在士林區永平街一處民宅，有多名犯嫌衝入砍傷被害人，隨即逃逸，警方正全力追捕相關人等。

士林警方表示，案發時間為今天凌晨0時50分左右，初判犯嫌有10人，所幸被害人無生命危險，至於是債務糾紛或其他原因，仍需進一步詢問被害人才能釐清，目前已調閱監視器畫面，全力將犯嫌逮捕到案。1060207

(中央社)