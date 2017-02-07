安倍訪美 川普將以球會友

日本首相安倍晉三本週訪美，美國總統川普將在佛羅里達州和安倍打一場小白球，以球會友。川普說，他確定打球時，安倍和他是夥伴，而不是競爭者。

路透社報導，川普昨天告訴Westwood One體育電台（Westwood One Sports Radio），打一場高爾夫球比吃一頓飯更能夠認識他人。川普10日將在白宮迎接安倍來訪。

在被詢及是否會對這場球押注時，川普回答說：「我不知道，我想，我知道他喜歡打球，我們會打的很開心。這無所謂。我只會確定他是我的夥伴。」川普預計將在自家位於佛羅里達州棕櫚灘的馬阿拉歌（Mar-a-Lago）私人度假村，和安倍打一場高爾夫球。

川普在大選期間，質疑美日長久以來的盟友關係，甚至指責日本未分攤足夠的安全傘的費用，川普也以此批評美國其他的盟友。

川普今天在佛羅里達州坦帕的麥克迪空軍基地（MacDill Air Force Base）演說時表示，美國和挺身捍衛自由者「站在一起」，但他也重申「讓我們的盟友付他們該付的錢」的重要性。

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）4日結束訪日行程，並重申華府對美日安保條約的承諾。1060207

(中央社)