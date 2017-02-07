川普撻伐媒體：負面民調都是假新聞

美國總統川普指責媒體機構，對伊斯蘭激進分子在歐洲的攻擊行動知而不報，但他沒有舉出實證；川普也點名多家美國媒體所做的負面民調都是假新聞。

新加坡《聯合早報》稱，最新的兩項民調顯示，多數美國民眾反對川普頒布的入境限制令。對此，川普6日在推特上怒斥：「負面的民調都是假新聞，就像CNN、ABC、NBC在大選時所做的民調。抱歉，人們就是想要邊界安全與最嚴格的審查。」

報導指出，川普前往佛羅里達州坦帕視察美軍中央司令部時，還列舉一連串發生於美國的攻擊，包括九一一事件、波士頓馬拉松爆炸、奧蘭多同志夜店屠殺，以及聖貝納迪諾（San Bernardino）槍擊案等。

川普說：「你們也已看到巴黎和尼斯所發生的事，全歐洲都在發生，如今已來到媒體甚至不報導的情況……很多時候，那些非常、非常不誠實的新聞媒體都不想報導。他們都有他們的理由，你們都明白的。」

白宮發言人史派瑟表示，他們稍後會提供一份清單，列舉哪些攻擊未獲報導或報導不足，並稱「確實有好些例證」。

報導引述位於佛州的新聞學院波因特學院（Poynter Institute）資深教師湯普金斯駁斥了川普的批評。他說：「指責新聞記者因某些理由不報導伊國組織的攻擊，是很不尋常的。」

(旺報)