國機國造啟動 蔡英文向IDF之父華錫鈞致敬

蔡英文總統7日出席「新式高教機委製協議書及合作備忘錄簽署啟動典禮」，蔡總統致詞正式宣示國機國造啟動。(陳怡誠攝）

空軍司令沈一鳴（左二）、中科院院長張冠群（右二）簽署備忘錄象徵國機國造正式啟動。(陳怡誠攝）

蔡總統致詞正式宣示國機國造啟動，離開會場時向出席中科院新聘航空新血輪們大聲說加油。(陳怡誠攝）

空軍今與中科院簽署「新式高教機委製協議書暨合作備忘錄」，象徵國機國造正式啟動。蔡英文總統致詞表示，自從IDF經國號完成研發後，國機國造原地踏步將近30年，我國航太產業被他國趕上，也面臨人才斷層，已無另外30年可浪費。如今，簽約代表國防自主不再是只聞樓梯響，除了如期如質完成自研自製任務外，她更期許藉此厚植台灣航太產業，並加強產業連結。

蔡英文表示，今天是國防自主的重要里程碑，她剛才特別到被譽為「IDF之父」的華錫鈞將軍靈前，代表國家向他致上最深的感謝。她說，政府堅定帶領國人，重新發展國防產業，這就是對華將軍致敬最好的方式。

蔡英文除了要求國機國造如期達成，更拋出兩大任務，第一是重新厚植台灣航太工業人才鍊，其次是加強產業連結。

蔡英文說，過去的一段時間，國內航太產業欠缺發展空間，有經驗的人才，不是遭到他國挖角，就是即將屆齡退休。但是，航太發展的能量一旦中斷，這將是國家安全和產業發展的重大災難。

蔡英文指出，高教機「自研自製」的最大戰略意涵，就是把台灣的航太人才鏈，重新建立起來。 經驗及技術的傳承，雖然不是一天兩天的事。但是，我們必須從現在就開始做起。

其次，蔡英文強調，國防建設一定要跟經濟發展緊密結合。國防的經費，不只是單純的支出。國防設備的製造、採購、維護、升級、更新，每一項都是重要的內需市場，每一項都可以結合周邊的產業，創造最大效益。

蔡英文指出，整個航太、機械、電機產業，已經在大台中地區，形成一個完整的聚落，再加上桃園、台南和高雄等地產業的支援，我國的航太產業，絕對不是從零開始，而是有深厚的技術基礎。

蔡英文表示，政府投資新式高教機的這680多億，不僅要為發展未來制空戰力打下基礎，也要讓我們航太產業持續發展，進而擴大連結，支持機械、材料、資通訊等等相關產業的轉型和升級。

蔡英文強調，國機國造不是夢想，而是一個行動。我們不只要讓戰機起飛，更要讓產業升級、讓產業起飛。

(中時)