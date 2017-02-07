大陸體育總局籃管中心主任 李金生接替信蘭成

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李金生接任大陸體育總局籃管中心主任。(新華社資料照)

據新華社報導，李金生6日已被任命為大陸國家體育總局籃球運動管理中心主任，接替退休的信蘭成，同時還將擔任籃管中心黨委副書記。

此外，曾經在籃管中心工作的王玄也從國家體育總局青少司被調回籃管中心，擔任籃管中心副主任、黨委副書記，白喜林繼續擔任國家體育總局籃球運動管理中心副主任。

今年1月9日，大陸國家體育總局黨組成員、局長助理李穎川在記者會上宣布，中國籃協副主席李金生和姚明共同擔任第九屆中國籃球協會代表大會暨換屆會議籌備組組長。此次換屆會議將於今年3月在北京舉行，會議將選舉產生大陸籃協第九屆領導班子和全國代表。

1958年出生的李金生，1979年至1983年就讀於北京體育學院（現北京體育大學），畢業後被分配到國家體委訓練局訓練處工作。1985年至1999年，先後擔任中國男籃幹部、副領隊、領隊。此後，他又曾擔任國家體育總局籃管中心運動隊管理部主任、競賽部主任、綜合部主任等職務。2005年6月起，李金生擔任籃管中心副主任（其間，於2005年7月至2008年7月援疆任新疆維吾爾自治區體育局黨組成員、副局長）。

(旺報)