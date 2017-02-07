情人節限定~「綺麗玫瑰茶禮盒」送禮自用兩相宜

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「綺麗玫瑰茶禮盒」與「紫色花園茶禮盒」2款禮盒，情人節期間限定優惠價1180元／單盒。（圖片提供／B＆G德國農莊Tea Bar）

「心型茶禮盒」（粉色／香檳金）內含有機草莓覆盆子水果茶、有機瑜珈養生花茶及玫瑰蜜桃煎茶3種口味小容量茶罐，限定期間優惠價999元／單盒。（圖片提供／B＆G德國農莊Tea Bar）

B&G德國農莊Tea Bar看準情人節商機，推出綺麗玫瑰茶禮盒、紫色花園茶禮盒及心型茶禮盒3款，即日起至2月14日止限定期間販售，送禮自用兩相宜。

「綺麗玫瑰茶禮盒」與「紫色花園茶禮盒」外觀分別以鮮紅玫瑰、紫色花卉為裝飾，禮盒內含中瓶茶罐、心型濾茶球、葉形茶匙及愛情心型卡片，消費者可任選一款茶品，包括機草本茶系列、有機水果茶系列、紅葉茶系列、瑪黛茶系列、黃金阿薩姆紅茶BP等;另一款「心型茶禮盒」內含3瓶小容量茶罐與心型濾茶球。

(中時)