沈富雄：推不出人取代柯文哲 兩黨笑話
前立法委員沈富雄今天說，以台北市長柯文哲目前政績，如果中國國民黨、民主進步黨都推不出一個人取代柯文哲，「兩個黨是變成笑話」。
民進黨籍立委姚文智昨天說，大巨蛋議題上，柯文哲也是幫前人擦屁股，「但是擦屁股也擦太久了吧？你會擦屁股擦兩年嗎？」
沈富雄接受媒體訪問表示，姚文智在牛棚備戰，當然有這樣的論述，但講得不夠犀利，「大巨蛋已經不是擦屁股的問題」。
媒體追問，沈富雄曾有意角逐台北市長選舉，現在還有想法嗎？
沈富雄說，當下尤其是網軍勝選時代，「我本來是好意啦，因為如果當初你們大家選我，會比現在差嗎？」，當初可選擇的人很清楚，「你們現在後悔也來不及了，我只給大家一個機會，我不會那麼輕易說原諒你們，你們可以重來，我才不幹，以我這個年齡何必呢？」1060207
(中央社)
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