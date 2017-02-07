中華隊赴澳移訓受質疑 棒協發文說明

中華隊澳洲練習場地，戶外集合區。（中華棒協提供）

中華隊為備戰3月世界棒球經典賽，2月4日啓程前往澳洲進行為期近2周的移地訓練，但除了熱身賽臨時更動外，包括飛往澳洲的班機及球場安排也都被外界質疑，中華棒協今天(7日)也對此做出說明。

一、中華隊4日飛往澳洲時，並飛選擇直飛班機，而是先到香港轉機後才飛往黃金海岸。

棒協表示：目前澳洲是旅遊旺季，直飛航班無法提供足夠機位給中華隊全員，因此選擇能容納全隊隊職員的班機，也避免紅眼班機行程造成選手生理上的不適感。

二、熱身賽對手，出發前預定要和澳洲職棒隊布里斯本俠盜隊交手5場，昨日臨時變更，改成與俠盜隊打2場，再和業餘球隊溫莎皇家隊打2場，第5場則還在安排中，全隊到了當地才更改行程，棒協也做出解釋。

棒協表示：教練團擬定澳洲移訓行程後，本會隨即與澳洲棒協聯絡，請求協助處理澳洲移訓場地及練習賽對手，因當時澳洲職棒仍在球季進行中，故先預定安排俠盜隊，後因俠盜隊日前晉級冠軍戰，因此澳洲棒協也提出備案由業餘4連霸溫莎皇家隊加上5位以上澳洲WBC國手聯隊與中華隊進行練習賽。

三、有球迷提出，中華隊在澳洲租用的練習球場，遮蔽空間小且與住宿地點遠。

棒協表示：練習球場距離住宿飯店僅7公里路程，搭配住宿飯店所提供的重量訓練室，是中華隊適合練球的場地，另外球場也有搭設帳篷及室內休息區可提供選手休息。

(中時電子報)

中華隊練習場地的選手休息室。（中華棒協提供）

中華隊入住飯店的健身房。（中華棒協提供）