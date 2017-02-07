中華隊赴澳移訓受質疑 棒協發文說明
中華隊為備戰3月世界棒球經典賽，2月4日啓程前往澳洲進行為期近2周的移地訓練，但除了熱身賽臨時更動外，包括飛往澳洲的班機及球場安排也都被外界質疑，中華棒協今天(7日)也對此做出說明。
一、中華隊4日飛往澳洲時，並飛選擇直飛班機，而是先到香港轉機後才飛往黃金海岸。
棒協表示：目前澳洲是旅遊旺季，直飛航班無法提供足夠機位給中華隊全員，因此選擇能容納全隊隊職員的班機，也避免紅眼班機行程造成選手生理上的不適感。
二、熱身賽對手，出發前預定要和澳洲職棒隊布里斯本俠盜隊交手5場，昨日臨時變更，改成與俠盜隊打2場，再和業餘球隊溫莎皇家隊打2場，第5場則還在安排中，全隊到了當地才更改行程，棒協也做出解釋。
棒協表示：教練團擬定澳洲移訓行程後，本會隨即與澳洲棒協聯絡，請求協助處理澳洲移訓場地及練習賽對手，因當時澳洲職棒仍在球季進行中，故先預定安排俠盜隊，後因俠盜隊日前晉級冠軍戰，因此澳洲棒協也提出備案由業餘4連霸溫莎皇家隊加上5位以上澳洲WBC國手聯隊與中華隊進行練習賽。
三、有球迷提出，中華隊在澳洲租用的練習球場，遮蔽空間小且與住宿地點遠。
棒協表示：練習球場距離住宿飯店僅7公里路程，搭配住宿飯店所提供的重量訓練室，是中華隊適合練球的場地，另外球場也有搭設帳篷及室內休息區可提供選手休息。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。