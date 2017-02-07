美承認日本釣魚台管理權 朱立倫：釣魚台屬台灣

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新北市長朱立倫今日受訪表示，釣魚台屬於台灣，立場絕不改變。(池雅蓉攝)

美國新任國防部長馬提斯日前出訪日本，與日本首相安倍晉三會談中重申對釣魚台的態度，強調釣魚台適用《美日安保條約》，美國繼續承認日本對釣魚台的行政管理權，若領土遭受攻擊，美國有防衛義務，引發熱議。

新北市長朱立倫今日被問到，美國此舉是否會影響新北漁民權益。朱則強調，釣魚台屬於台灣，立場絕不改變。至於漁民權益，他則認為東海海域漁業可共同合作，相信台灣與日本可持續合作，不要影響任何漁民捕魚權益。

(中時)