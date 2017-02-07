網瘋傳「周一情侶」5月結婚 Gary這麼說
因人氣韓綜《Running Man》組成的「周一情侶」Gary、宋智孝，受到許多觀眾喜愛，不少粉絲都希望他們真能擦出愛火，近日韓網就傳出兩人將於5月結婚，引發不少討論，對此傳聞，Gary也疑似做出回應。
韓網近日瘋傳Gary和宋智孝將在5月結婚，Gary日前則於IG貼出在大陸昆明遊玩的照片，只見他蹲在湖邊的櫻花樹下，看來相當愜意，他除了發文讚昆明風景美以外，還另外標註「傳聞只是傳聞」，引來大家猜測應是在回應結婚傳言。
另外，《Running Man》本周五（10日）將三度來台舉辨粉絲見面會，Gary雖已退出主持群，但當天會以嘉賓身分現身，讓粉絲相當期待《RM》的合體，直呼想看「周一情侶」再度放閃。
(中時電子報)
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