賣場購物滑倒 獲判賠10萬元

9年前曾姓男子到桃園家樂福賣場購物，不慎踩到其他顧客灑落地上的一攤清潔劑而滑倒，後來病情惡化雙腿癱瘓，他憤而向家樂福提告求償；桃園地院判決家樂福須賠償120萬元，但高院家樂福並沒有過失，僅須賠償精神慰撫金10萬元，全案可上訴。

(中時)