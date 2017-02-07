智慧機械推動辦公室啟動 總統：重要里程碑

總統蔡英文今天出席「智慧∞機械推動辦公室」啟動儀式，蔡總統表示，希望在大家的合作、努力之下，這一天也能成為台灣走入工業4.0重要的里程碑。

「智慧∞機械推動辦公室啟動儀式」上午在台中市舉行，蔡總統、經濟部長李世光、台中市長林佳龍等人出席，蔡總統先到會場展示區參觀並聽取廠商的成果介紹，有廠商還送上3D列印成品給蔡總統。

蔡總統表示，日前她到高中參訪，看到學生學習到新的智慧製程，那些先進的機台，都是由在地企業所研發和製造，許多企業提供實習的機會，讓學生能夠擁有產業現場所需要實戰技能，「這是項值得延續的傳統。」

蔡總統期許智慧機械推動辦公室能完成三個任務，第一個就是在現有的產學合作基礎上，打造更全面的機械人才養成網絡，一方面讓學生及早熟悉數位化、智慧化的產業技術和市場趨勢，另一方面藉由支持企業，建立在地的人才，同時也讓資深員工有回到學校進修充電的機會。

第二要整合政府、研究機構、法人的資源，加速產業研發創新的腳步，並在高階零組件、整機系統和應用服務等項目，逐漸實現進口替代的目標。鼓勵各領域的廠商導入自動化、智慧化的製程，在加工能力與產品品質上，做專業性的突破。

總統說，政府推動航太、生醫、半導體的重點產業，也會對於智慧製造的相關軟硬體，有更多元、更嚴格的需求。這些既是挑戰，也是本土機械廠商的機會。

蔡總統指出，可以預期透過智慧機械產業推動方案，台灣機械產業的內需市場會持續成長，這股新的成長動能，將促使本土機械廠商投入智慧升級，讓台灣邁向智慧製造，就能以更好的競爭力，面對全球製造業的變局跟挑戰。

第三希望協助業者擴充展示、銷售的管道，更重要的引進工業設計及行銷的資源，協助業者打造自己的工具機和零組件的平台。

蔡總統說，工業4.0是台灣不能錯過的機會，如果要堅守「台灣製造」、堅持「產業立國」，如果要創造更多高品質的就業機會，智慧製造就是一條非走不可的路。1060207

(中央社)